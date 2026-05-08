Η μεγάλη πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League είναι γεγονός. Μάλιστα, αυτός είναι ο 7ος ευρωπαϊκός τελικός στην ιστορία της.

Η εμφατική εμφάνιση, νίκη και πρόκριση κόντρα στην Ουνικάχα Μάλαγα απέφερε στην ΑΕΚ τον 7ο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της.

Μετρά 4 κατακτήσεις τροπαίων και ευελπιστεί σε έναν ακόμα, στον τελικό του Σαββάτου (9/5, 21:00) κόντρα στη Ρίτας. Το ματς θα διεξαχθεί στο «Palau Municipal d’Esports» στην Μπανταλόνα και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τους τελικούς στους οποίους έχουν συμμετάσχει οι «κιτρινόμαυροι»:

1968: ΑΕΚ – Σλάβια Πράγας 89-82 (Κύπελλο Κυπελλούχων)

1998: Κίντερ Μπολόνια – ΑΕΚ 58-44 (Euroleague)

2000: ΑΕΚ – Κίντερ Μπολόνια 83-76 (Κύπελλο Σαπόρτα)

2018: ΑΕΚ – Μονακό 100-94 (Basketball Champions League)

2019: ΑΕΚ – Φλαμένγκο 86-70 (Διηπειρωτικό)

2020: Μπούργκος – ΑΕΚ 85-74 (Basketball Champions League)

2026: ΑΕΚ – Ρίτας Βίλνιους (Basketball Champions League)