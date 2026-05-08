Οι ημέρες κυλούν αντίστροφα για ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα που θα φιλοξενηθούν φέτος στην Ελλάδα, το Final Four της Euroleague στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

Πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, πρόκειται και για μια διοργάνωση με αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, γεγονός που απασχολεί έντονα την Πολιτεία, καθώς θα χρειαστεί να ληφθούν εκτεταμένα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της και την εύρυθμη λειτουργία της πρωτεύουσας εκείνες τις ημέρες.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, αναφέρθηκε αναλυτικά στις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μεταξύ άλλων, εξέφρασε την ευχή να προκριθούν τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός στο Final Four, ενώ τόνισε ότι υπάρχει έντονη πίεση και ευθύνη στους αρμόδιους φορείς για την επιτυχή διοργάνωση.

Όπως ανέφερε, μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο ΟΑΚΑ μαζί με τους συνεργάτες του, προκειμένου να γίνει επιτόπια αξιολόγηση και να εξεταστεί ο τρόπος εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, σημείωσε πως πρόκειται για μια απαιτητική διαδικασία που χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό και συντονισμό, με στόχο μια άρτια εικόνα της χώρας προς το εξωτερικό.