Η Φράιμπουργκ ζει ιστορικές στιγμές, καθώς η πρόκριση επί της Μπράγκα έστειλε τη γερμανική ομάδα στον τελικό του UEFA Europa League.

Po postupu do finále Evropské ligy se včera část fanoušků Freiburgu vydala na hřiště, kde s týmem slavila historický úspěch klubu, který ve své 121leté historii dosud nezískal žádnou velkou trofej.pic.twitter.com/Ylz2iGkAL4 — Sporťák (@SportakCZ) May 8, 2026

View this post on Instagram A post shared by SC Freiburg (@scfreiburg)

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, παίκτες και φίλαθλοι έγιναν ένα, στήνοντας ξέφρενο πάρτι στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο. Η συγκίνηση ήταν εμφανής σε όλους, με τη Φράιμπουργκ να πανηγυρίζει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της και πλέον να ονειρεύεται την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.