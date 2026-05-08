Ο αποκλεισμός του Στρασβούργου από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στα ημιτελικά του Conference League έφερε έντονη απογοήτευση, με την κατάσταση να ξεφεύγει τόσο στις εξέδρες όσο και μέσα στην ομάδα.

Οι αποδοκιμασίες από την εξέδρα προκάλεσαν ένταση, καθώς ο Εμάνουελ Εμέγκα, που δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, πλησίασε προς τους οπαδούς για να ζητήσει εξηγήσεις.

Emmanuel Emegha ce joueur est juste degeulasse , les supporters te siffle toi tu dis « j’ai pas jouer moi c’est eux » MDRRRR azz pic.twitter.com/XgQjaKwsTA — W (@willivvmsF) May 7, 2026

Εκεί δημιουργήθηκε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον Ντιέγκο Μορέιρα, ο οποίος φέρεται να είχε διαφορετική στάση και υπερασπίστηκε τους φιλάθλους. Η κατάσταση ξέφυγε για λίγα δευτερόλεπτα, με τους δύο παίκτες να βρίσκονται ένα βήμα πριν τη σύγκρουση, προτού παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι και ο Εμέγκα επιχειρήσει να ρίξει τους τόνους με χειραψία.