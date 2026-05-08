Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» την Κυριακή (10/5, 19:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League, όμως τα νέα από το προπονητικό κέντρο δεν ήταν θετικά.
Στην προπόνηση της Παρασκευής (8/5), ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είδε καμία επιστροφή, ενώ προστέθηκαν δύο ακόμη σημαντικές απουσίες.
Ο Φακούντο Πελίστρι υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό και θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σειράς των playoffs, καθώς αναμένεται να χάσει τα επόμενα τρία ματς. Από την άλλη, ο Ίνγκι Ίνγκασον αποκόμισε διάστρεμμα στην ποδοκνημική και η συμμετοχή του μέχρι το φινάλε της σεζόν.
Παράλληλα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Σάντσες και Κάτρης, ενώ θεραπεία έκαναν οι Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.
Οπως αναφέρει η «πράσινη» ΠΑΕ:
Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση των play offs του πρωταθλήματος SuperLeague με αντίπαλο την ΑΕΚ.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ίνγκι Ίνγκασον και Φακούντο Πελίστρι υποβλήθηκαν σε εξετάσεις όπου διαπιστώθηκε ότι ο Ισλανδός αμυντικός έχει υποστεί διάστρεμμα στην ποδοκνημική και ο Ουρουγουανός εξτρέμ θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης και θεραπεία οι Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό.