Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του για το κρίσιμο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» την Κυριακή (10/5, 19:30), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League, όμως τα νέα από το προπονητικό κέντρο δεν ήταν θετικά.

Στην προπόνηση της Παρασκευής (8/5), ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είδε καμία επιστροφή, ενώ προστέθηκαν δύο ακόμη σημαντικές απουσίες.

Ο Φακούντο Πελίστρι υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό και θα μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σειράς των playoffs, καθώς αναμένεται να χάσει τα επόμενα τρία ματς. Από την άλλη, ο Ίνγκι Ίνγκασον αποκόμισε διάστρεμμα στην ποδοκνημική και η συμμετοχή του μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Παράλληλα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Σάντσες και Κάτρης, ενώ θεραπεία έκαναν οι Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό.