ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πορεία της Άστον Βίλα στο Europa League, καθώς η κατάκτηση του τροπαίου από την αγγλική ομάδα μπορεί να διαμορφώσει ευνοϊκότερες συνθήκες για τον δεύτερο της Super League στα προκριματικά του Champions League.

Η Άστον Βίλα προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης μετά τη νίκη της με 4-0 επί της Νότιγχαμ Φόρεστ και πλέον βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον τίτλο, με την ελληνική πλευρά να «βλέπει» θετικές εξελίξεις σε περίπτωση που συνδυαστεί η κατάκτηση του Europa League με μια θέση στην πρώτη τετράδα της Premier League.

Σε αυτή την περίπτωση, όπως εξηγείται, θα υπάρξει ανακατανομή των θέσεων στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών του Champions League, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε πιο βατούς αντιπάλους για τη δεύτερη ελληνική ομάδα στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Παράλληλα, διαφοροποιήσεις μπορεί να προκύψουν και σε επίπεδο ισχυρών και ανίσχυρων, με βάση τους συντελεστές των ομάδων που θα συμμετάσχουν, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τον βαθμό δυσκολίας των προκριματικών.

Σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση παραμένει η κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα και η ταυτόχρονη επίτευξη συγκεκριμένης θέσης της στην Premier League, ώστε να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο σενάριο για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πηγή: Ανδρέας Δημάτος