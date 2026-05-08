Λίγο πριν το φινάλε της φετινής διοργάνωσης με τον μεγάλο τελικό, το Basketball Champions League (BCL) της FIBA ανακοίνωσε και βράβευσε τους κορυφαίους της σεζόν.

Η ΑΕΚ είχε έντονη παρουσία στις διακρίσεις, καθώς αρκετοί από τους πρωταγωνιστές της ξεχώρισαν για τις εμφανίσεις τους μέσα στη χρονιά, επιβεβαιώνοντας την καλή πορεία της ομάδας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Οι φετινοί νικητές των βραβείων:

MVP της σεζόν: Φρανκ Μπάρτλεϊ

Φρανκ Μπάρτλεϊ Προπονητής της χρονιάς: Ντράγκαν Σάκοτα

Ντράγκαν Σάκοτα Καλύτερος αμυντικός: Κέντρικ Πέρι

Κέντρικ Πέρι Καλύτερος νέος παίκτης: Τζακ Καγίλ

Κορυφαία πεντάδα της σεζόν:

Τζέρικ Χάρντινγκ

Φρανκ Μπάρτλεϊ

Ρίκι Ρούμπιο

ΡαϊΚουάν Γκρέι

Γκιόργκι Σερμαντίνι

Η λίγκα ανέδειξε έτσι τους παίκτες που είχαν τη μεγαλύτερη επιρροή στη φετινή πορεία του BCL, λίγο πριν την ολοκλήρωση της σεζόν.