Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 41 του χρόνια, προσθέτοντας ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα στη μυθική καριέρα του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τα 100 γκολ με τη φανέλα της Αλ Νασρ, σκοράροντας στην αναμέτρηση απέναντι στην Αλ Σαμπάμπ για τη Saudi Pro League.

Η φετινή σεζόν εξελίσσεται εντυπωσιακά για τον «CR7», ο οποίος μετρά ήδη 29 τέρματα και 5 ασίστ σε 35 συμμετοχές. Παράλληλα, συνολικά με την ομάδα του έχει καταγράψει 100 γκολ και 18 ασίστ σε 105 εμφανίσεις, αποτελώντας τον απόλυτο ηγέτη στην πορεία προς τον τίτλο.

✨🇸🇦 Cristiano Ronaldo’s 100th Saudi Pro League goal in 105 games wearing Al Nassr shirt.@Rtiban1 🎥 pic.twitter.com/kYr74O6APd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

Παρά την ηλικία του, ο Ρονάλντο δείχνει ασταμάτητος, έχοντας πλέον φτάσει τα 971 γκολ καριέρας και διατηρώντας ολοζώντανο το ενδεχόμενο να αγγίξει το ιστορικό ορόσημο των 1.000 τερμάτων.