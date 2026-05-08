Απίθανο γκολ σημείωσε ο Άλιν Τέχερες στη Ρουμανία. Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Στεάουα και τη Σέπσι για τα Play Offs ανόδου από τη 2η στην 1η κατηγορία Ρουμανίας, είχαν στο πρόγραμμα ένα υπέροχο γκολ, με το οποίο έμειναν άφωνοι οι οπαδοί που βρέθηκαν στις κερκίδες.

Η Σέπσι, 2η στη βαθμολογία και υποψήγια για την άνοδο στην 1η κατηγορία Ρουμανίας, προηγήθηκε στο 19’ με τον Νταβόρτζιε. Στο 31’ ανέλαβε δράση ο Τέχερες.

Ο 19χρονος μπακ είναι δανεικός από την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ και μέχρι στιγμής μετρούσε 29 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Γκολ δεν είχε σκοράρει.

Αλλά τώρα ήταν η σειρά του και μάλιστα με τρόπο που τον βάζει στο κάδρο των υποψηφίων γκολ για το βραβείο Πούσκας. Ο Τέχερες βρέθηκε στην περιοχή της Στεάουα, η μπάλα στρώθηκε μπροστά του και με υπέροχη Rabona σκόραρε το τελικό 2-0.

Δείτε εδώ το απίθανο γκολ του νεαρού Ρουμάνου διεθνή με όλες τις μικρές Εθνικές της χώρας του.