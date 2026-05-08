Η αυτονομία των ηλεκτρικών έχει «πάψει» εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να απασχολεί τις εταιρείες αυτοκινήτων μιας και τα βήματα που έχουν κάνει τα τελευταία δύο χρόνια είναι συγκλονιστικά. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες πριν λίγο διάστημα υπόσχονταν σχεδόν διπλασιασμό των αυτονομιών αλλά όπως δείχνουν τα νέα δεδομένα αυτό έχει ξεπεραστεί προ πολλού. Οι νέες μπαταρίες αλλά και οι τεχνολογίες που τις συνοδεύουν εκτοξεύουν τις αυτονομίες, ενώ αυξάνουν τις ταχύτητες φόρτισης, που δεν θα δίνουν χρόνο στους ιδιοκτήτες ούτε τον καφέ τους να πάρουν όσο αναμένουν την διαδικασία επαναφόρτισης στους δημόσιους ταχυφορτιστές. Πλέον η BMW προσφέρει νέα δεδομένα στον τομέα της αυτονομίας των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εταιρεία ετοιμάζεται να προσφέρει μια ανανεωμένη τεχνολογία μπαταριών 800 volt που βασίζεται στην Neue Klasse αρχιτεκτονική της .Το νέο δόγμα είναι η ελάχιστη αυτονομία να αγγίζει τα 800 χιλιόμετρα. Το «μυστικό» της επιτυχίας κρύβεται στην τοποθέτηση μπαταρίας 147,8 kWh με την ενσωμάτωση 960 στοιχείων. Στην πράξη το βαυαρικό μοντέλο της φίρμας που θα υιοθετήσει τη νέα μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 142 kWh θα μπορούσε να «φλερτάρει» την αυτονομία των 1.000 χλμ.

Το νέο μοντέλο που θα φέρει τη νέα μπαταρία θα είναι η κορυφαία iX5 60 xDrive που όπως και σε άλλα μοντέλα της φίρμας έτσι και σε αυτό θα προσφέρει δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν ανά άξονα), με τον εμπρός να αποδίδει 185 kW (250 ίππους) και 305 Nm ροπής, και τον πίσω 240 kW (327 ίππους) και 500 Nm ροπής. Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος ανέρχεται στους 577 ίππους και η ροπή στα 805 Nm. Προς το παρόν τα παραπάνω στοιχεία ίσως να τροποποιηθούν κατά το ελάχιστο, αλλά η αρχική νόρμα είναι το νέο μοντέλο θα φέρει σε δύσκολη θέση τον ανταγωνισμό.

Επίσης, το νέο μοντέλο που θα κυκλοφορήσει το 2027 θα είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις και σίγουρα θα φέρει όλη την γκάμα συστημάτων υποβοήθησης και τεχνολογίας του νέου μοντέλου.