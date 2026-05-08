Tο Auto Union Lucca είχε κατακτήσει το ρεκόρ ταχύτητας τον Φεβρουάριο του 1935, στην Autostrada κοντά στην πόλη Lucca της Ιταλίας με μέγιστη ταχύτητα 326.97 χλμ./ώρα και μέση ταχύτητα στην απόσταση των 40 χλμ. που διένυσε τα 320.21 χλμ./ώρα.

Σήμερα, η Audi αναβιώνει το θρυλικό Auto Union Lucca, ένα αεροδυναμικό αυτοκίνητο της δεκαετίας του 1930 που κάποτε κατείχε τον τίτλο του ταχύτερου αγωνιστικού αυτοκινήτου δρόμου στον κόσμο.

Το μοντέλο αναβίωσης θα κάνει το δημόσιο ντεμπούτο του στις αρχές Μαΐου στη Λούκα, την ίδια ιταλική πόλη όπου το αρχικό αγωνιστικό αυτοκίνητο δρόμου σημείωσε ρεκόρ ταχύτητας ενός μιλίου με εκρηκτική εκκίνηση τον Φεβρουάριο του 1935.

Βασίστηκε στο Grand Prix μοντέλο της Auto Union του 1934, αλλά απέκτησε μία εντυπωσιακή κλειστή αεροδυναμική κατασκευή που εξελίχθηκε σε αεροδυναμική σήραγγα στο Βερολίνο.