Η ΑΕΚ κατάφερε να επιβληθεί της ισπανικής ομάδας και με πρωταγωνιστές τους Μπάρτλεϊ (16 πόντους) και Νάναλι (14 πόντους και 6 ασίστ), πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό στη Μπανταλόνα, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο κόντρα στη Ρίτας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της στην πρωταθλήτρια Μάλαγα, χτίζοντας τη νίκη πάνω στην εξαιρετική αμυντική της λειτουργία, η οποία περιόρισε σημαντικά την ισπανική επίθεση.

Η ΑΕΚ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +16 (37-21), ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι και αναγκάζοντας τη Μάλαγα σε χαμηλά ποσοστά ευστοχίας.

Στο δεύτερο μέρος οι Ισπανοί προσπάθησαν να αντιδράσουν και να μειώσουν τη διαφορά, όμως κάθε φορά που έβρισκαν ρυθμό, η Ένωση είχε απαντήσεις.

Με σωστή κυκλοφορία της μπάλας, καθαρές επιλογές στην επίθεση και σταθερότητα στην άμυνα, η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο μέχρι τέλους και «κλείδωσε» τη νίκη χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά.

Πρωταγωνιστές για την ελληνική ομάδα ήταν οι Λεκάβιτσιους, Μπάρτλεϊ, Νάναλι και Γκρεγκ Μπράουν, που έδωσαν λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ, σε μια βραδιά όπου η ομαδικότητα και η συγκέντρωση έκαναν τη διαφορά.

Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει πλέον τον τίτλο στον τελικό του Σαββάτου (21:00), απέναντι στη Ρίτας, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Τα δεκάλεπτα: 9-14, 21-37, 43-56, 65-78

Ουνικάχα Μάλαγα (Ίμπον Ναβάρο): Πέρες 2 (10 ριμπάουντ), Ουέμπ 5, Μπαλτσερόσφκι 8 (4 ριμπάουντ), Όντιτζ 5, Μπαρέιρο 6, Ντίαθ 4, Σουλεμάινοβιτς 4, Τιλί 7, Κράβις 5, Πέρι 12 (6 ασίστ).

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Ράικουαν Γκρέι 10, Σκορδίλης 4, Μπράουν 8 (7 ριμπάουντ), Φλιώνης 3, Φίζελ 6, Λεκάβιτσιους 14 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νάναλι 14 (5/12 σουτ, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπάρτλεϊ 16 (4/9 σουτ, 4/6 βολές), Χαραλαμπόπουλος 3.