Ο Παναθηναϊκός θα μπει στη νέα ευρωπαϊκή σεζόν, έχοντας ως μεγάλο πλεονέκτημα τον υψηλό συντελεστή του (29.250 βαθμοί), που τον κατατάσσει στους ισχυρούς των προκριματικών του Conference League.

Οι «πράσινοι» θα αρχίσουν από τον 2ο προκριματικό γύρο στις 23 Ιουλίου και, με βάση τα σημερινά δεδομένα, θα είναι ισχυροί μέχρι και τα πλέι οφ. Μάλιστα, διαθέτουν έναν από τους κορυφαίους συντελεστές στη διοργάνωση, γεγονός που τους δίνει σαφές προβάδισμα στις κληρώσεις.

Το πρώτο ευρωπαϊκό εμπόδιο αναμένεται να είναι βατό, αλλά και σχετικά άγνωστο. Στη λίστα των πιθανών αντιπάλων βρίσκονται ομάδες όπως η Σέλμπουρν, η Βαλούρ, η Άουντα, η Τομπόλ Κουστανάι, η Τορσάβν, η Κόλερεϊν και η Πανεβέζις.

Στο κάδρο βρίσκονται και ομάδες που θα ξεκινήσουν από τον 1ο προκριματικό γύρο, όπως η Σεντ Τζόσεφς, η Ίλβες Τάμπερε, η Κόνα’ς Κέι, η Στγιαρνάν, η Γελιμάι, η Ρούναβικ και η Κάλιου Νόμε.

Η κλήρωση για τον 2ο προκριματικό γύρο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου, με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει από την εκκίνηση της καλοκαιρινής προετοιμασίας τον πρώτο του αντίπαλο.

Εφόσον οι «πράσινοι» προκριθούν, το σκηνικό δεν θα αλλάξει στους επόμενους γύρους. Ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει να βρίσκει απέναντί του θεωρητικά πιο αδύναμες ομάδες, αν και πολλές από αυτές θα έχουν αγωνιστικό ρυθμό, καθώς τα πρωταθλήματά τους θα βρίσκονται σε εξέλιξη (Ισλανδία, Σκανδιναβία, Ανατολική Ευρώπη).