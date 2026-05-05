Βαθιά θλίψη προκάλεσε στον χώρο του μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, σε ηλικία 62 ετών. Ο σπουδαίος Πορτορικανός παλαίμαχος άσος έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Ο Ορτίθ είχε μια σπουδαία διεθνή καριέρα, αγωνιζόμενος τόσο στο NBA με τους Γιούτα Τζαζ (1988-90), όσο και στην Ευρώπη με ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, άφησε το στίγμα του και στην Ελλάδα, φορώντας τις φανέλες του ΓΣ Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη.