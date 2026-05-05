Βαθιά θλίψη προκάλεσε στον χώρο του μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, σε ηλικία 62 ετών. Ο σπουδαίος Πορτορικανός παλαίμαχος άσος έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο.
Ο Ορτίθ είχε μια σπουδαία διεθνή καριέρα, αγωνιζόμενος τόσο στο NBA με τους Γιούτα Τζαζ (1988-90), όσο και στην Ευρώπη με ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα. Παράλληλα, άφησε το στίγμα του και στην Ελλάδα, φορώντας τις φανέλες του ΓΣ Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη.
Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda.
Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo.
Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”.
Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀
— FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026