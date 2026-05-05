Η πρώτη πράξη ήταν συναρπαστική! Το MEGA φέρνει στους φιλάθλους τη ρεβάνς μιας αναμέτρησης που έγραψε ιστορία στο UEFA Champions League, αυτήν την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 22:00. Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με το εντυπωσιακό 5-4 της Μπάγερν Μονάχου, σε ένα παιχνίδι που ήδη θεωρείται κλασικό στη διοργάνωση, προσφέροντας ένα ποδοσφαιρικό υπερθέαμα γεμάτο ένταση, ρυθμό και συνεχείς ανατροπές.

Η «βροχή» των γκολ που είδαμε στο Παρκ ντε Πρενς δίνει τώρα τη θέση της στη στρατηγική που απαιτείται στην Allianz Arena. Θα ολοκληρώσουν οι Γάλλοι την αποστολή τους ή θα απαντήσει η εμπειρία και η αποφασιστικότητα της βαυαρικής ομάδας; Το MEGA μεταφέρει ζωντανά τη μάχη των γιγάντων, σε μια αναμέτρηση που υπόσχεται συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Στην περιγραφή του αγώνα θα βρίσκεται ο Αντώνης Κατσαρός.

Η μεγάλη βραδιά στο MEGA ξεκινά στις 21:00 με το Pre-Game, όπου η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μεταφέρει τον παλμό με ζωντανές συνδέσεις από το γήπεδο στο Μόναχο, αποκλειστικά ρεπορτάζ από τα στρατόπεδα των δύο ομάδων, ανάλυση των συνθέσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις πριν τη σέντρα.

Αμέσως μετά τη λήξη, η δράση συνεχίζεται στο Post-Game, με πλήρη ανάλυση της αναμέτρησης, τεχνική προσέγγιση των κρίσιμων φάσεων, παρασκήνιο και τις πρώτες δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην κάμερα του MEGA.

Τις εκπομπές παρουσιάζουν οι: Παναγιώτης Περπερίδης, Μένιος Σακελλαρόπουλος και Αντώνης Καρπετόπουλος.

Οι δύο φιναλίστ του μεγάλου τελικού του UEFA Champions League αποκαλύπτονται στο MEGA.

