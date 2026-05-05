Μετά την κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη, έγινε γνωστό και το πρώτο εμπόδιο για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μάχατς, Νο.41 της παγκόσμιας κατάταξης, την Τρίτη (05/05). Οι δύο τους έχουν ήδη αναμετρηθεί στο παρελθόν μέσα στο 2026, στον πρώτο γύρο του Australian Open, όπου ο Τσέχος είχε επικρατήσει σε τέσσερα σετ.
Λίγο πριν το ξεκίνημά του στη διοργάνωση, ο 27χρονος αναφέρθηκε και στα σχόλια που ακούγονται γύρω από το προπονητικό του περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν συμφωνεί με την άποψη πως χρειάζεται απαραίτητα έναν νέο προπονητή δίπλα στον πατέρα του.
Όπως τόνισε, αισθάνεται πιο άνετα και «ελεύθερος» όταν βρίσκεται και συνεργάζεται με την οικογένειά του, δείχνοντας πως παραμένει σταθερός στη δική του φιλοσοφία για το τι τον βοηθάει αγωνιστικά και ψυχολογικά.
Ο Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία του με τον πατέρα του, Απόστολο, σημειώνοντας ότι η συνεχής επανάληψη των ίδιων προσεγγίσεων μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να λειτουργεί περιοριστικά.
«Έχω δουλέψει με προπονητές. Είχα πάντα ανοιχτό μυαλό για να ακούσω κάτι καινούργιο ή μια διαφορετική οπτική, πέρα από τον πατέρα μου. Εκείνος είναι κάποιος που μερικές φορές επαναλαμβάνει πράγματα και εγώ ακούω τα ίδια ξανά και ξανά όλα αυτά τα χρόνια στο tour», ανέφερε.
«Οπότε, κάποιες στιγμές χρειάζομαι μια φρέσκια, νέα φωνή».
Παράλληλα, ο Έλληνας τενίστας ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους η οικογένειά του εξακολουθεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία του.
«Αυτό που λειτούργησε καλύτερα για μένα είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Η μητέρα μου έχει γνώση του παιχνιδιού, έχει υπάρξει επαγγελματίας παίκτρια και βλέπει το τένις λίγο διαφορετικά από τον πατέρα μου».
Η διπλή αυτή οπτική, όπως τόνισε, του προσφέρει ισορροπία και ελευθερία στο court.
«Τους βρίσκω και τους δύο πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες να έχω δίπλα μου, αλλά ειλικρινά απολαμβάνω περισσότερο και νιώθω πιο ελεύθερος όταν είμαι με την οικογένειά μου».
Ο Τσιτσιπάς ξεκαθάρισε πως η επιλογή προπονητή δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο βιογραφικό.
«Το να έχεις έναν προπονητή που έχει κατακτήσει Grand Slam δεν εγγυάται απαραίτητα τίποτα», υπογράμμισε, στέλνοντας μήνυμα ότι η χημεία και η καθημερινή δουλειά είναι πιο σημαντικές από τα τρόπαια.