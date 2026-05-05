Μετά την κλήρωση της Μαρίας Σάκκαρη, έγινε γνωστό και το πρώτο εμπόδιο για τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Τόμας Μάχατς, Νο.41 της παγκόσμιας κατάταξης, την Τρίτη (05/05). Οι δύο τους έχουν ήδη αναμετρηθεί στο παρελθόν μέσα στο 2026, στον πρώτο γύρο του Australian Open, όπου ο Τσέχος είχε επικρατήσει σε τέσσερα σετ.

Λίγο πριν το ξεκίνημά του στη διοργάνωση, ο 27χρονος αναφέρθηκε και στα σχόλια που ακούγονται γύρω από το προπονητικό του περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν συμφωνεί με την άποψη πως χρειάζεται απαραίτητα έναν νέο προπονητή δίπλα στον πατέρα του.

Όπως τόνισε, αισθάνεται πιο άνετα και «ελεύθερος» όταν βρίσκεται και συνεργάζεται με την οικογένειά του, δείχνοντας πως παραμένει σταθερός στη δική του φιλοσοφία για το τι τον βοηθάει αγωνιστικά και ψυχολογικά.