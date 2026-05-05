Ο Τι Τζέι Σορτς αναφέρθηκε στο Game 3 της σειράς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague (6/5, 21:15, Novasports Prime), κάνοντας δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε στα δύο πρώτα ματς και να προστατεύσουμε το σπίτι μας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Το πρώτο ήταν με πολύ χαμηλό σκορ, το δεύτερο ήταν πολύ υψηλό επιθετικό και στο τρίτο ποιος ξέρει;

Δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση, η πίεση είναι εκεί. Μας κέρδισαν στην κανονική περίοδο και θα έρθουν με νοοτροπία ότι μπορούν να το κάνουν ξανά. Πρέπει να έχουμε τη νοοτροπία ότι αποκλείεται να μας κερδίσουν στο γήπεδό μας. Κατάλαβα τη φανέλα όταν την πρωτοφόρεσα, ότι κουβαλάει μεγάλο βάρος.