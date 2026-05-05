Στον αγώνα Κολούνγκα – Πραβιάνο της πέμπτης κατηγορίας στην Ισπανία, η γηπεδούχος ομάδα τίμησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, για την πολυετή προσφορά του, τον πιστό της στρατιώτη και προπονητή τερματοφυλάκων, Ανχέλ Ματέος. Συγκεκριμένα, του έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψει ως παίκτης στον αγωνιστικό χώρο, 28 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση.

Ο 70χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε για περίπου 20 λεπτά, διάστημα στο οποίο δέχθηκε ένα γκολ. Πριν από τη σέντρα δήλωσε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για την επιστροφή του. Πράγματι, όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της συμμετοχής του.

🧤⚽ Ángel Mateos returned to the goal in an official match at 70 years old 👏🏽 The former Asturian miner, who retired from competitive football in 1998, defended the Colunga goal for 20 minutes in the match against Praviano, of the Third Division RFEF 🙌🏽 pic.twitter.com/9he2I3oEgF — Goalkeeper.com (@goalkeeper_com) May 5, 2026

Ο Ισπανός πορτιέρε, παρά την προχωρημένη ηλικία του, επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες, αποδεικνύοντας την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και την ομάδα του. Η ιστορία του συγκινεί τους φίλους του αθλήματος, υπενθυμίζοντας πως ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά.