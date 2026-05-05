Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Απρίλιο στη Stoiximan Super League, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση.

Ο μεσοεπιθετικός της Ένωσης ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στα κρίσιμα παιχνίδια απέναντι σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, βρίσκοντας δίχτυα και στα δύο ματς και συμβάλλοντας καθοριστικά στις νίκες της ομάδας του. Τα αποτελέσματα αυτά ενίσχυσαν τη θέση της ΑΕΚ ως βασικού διεκδικητή του τίτλου.

🏆@Stoiximan #POTM του Απριλίου ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων: 1/ Α. Κοϊτά 67,12% 2/ Τ. Νους 21,25% 3/ Τ. Καντεβέρε 7,74% 4/ Χ. Μπαρτόλο 1,77% 5/ Α. Τεϊσέιρα 1,45% 6/ Μ. Μπάκου 0,36% 7/ Μ. Ραμίρεζ 0,31%#slgr… pic.twitter.com/z73P4NLWp0 — Super League Greece (@Super_League_GR) May 5, 2026

Στην ψηφοφορία, ο Κοϊτά συγκέντρωσε το 67,12% των προτιμήσεων, αφήνοντας αρκετά πίσω τον Τιάγκο Νους που ακολούθησε με 21,25%, ενώ τρίτος κατετάγη ο Καντεβέρε με ποσοστό 7,74%.