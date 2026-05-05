Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις τάξεις των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης το πρόσφατο ταξίδι του Κιλιάν Εμπαπέ στην Ιταλία, με την κατάσταση να οδηγείται στα άκρα.

Συγκεκριμένα, φίλοι της «Βασίλισσας» δημιούργησαν διαδικτυακή πλατφόρμα συλλογής υπογραφών, ζητώντας την πώληση του Γάλλου σούπερ σταρ. Μάλιστα, η ανταπόκριση είναι ήδη τεράστια, καθώς έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 700.000 υπογραφές.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει τη γενικότερη δυσαρέσκεια που επικρατεί για την πορεία της ομάδας μέσα στη σεζόν, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της κριτικής. Ο Εμπαπέ, ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ρόστερ, δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός… κάδρου, με τους οπαδούς να εκφράζουν ανοιχτά την απογοήτευσή τους.