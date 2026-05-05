Με ανάρτησή της στα social media, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Ακίλε Πολονάρα για την προσφορά του στο μπάσκετ, με αφορμή την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

«Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις προσφέρει στο μπάσκετ και για το παράδειγμα που έδωσες με τη δύναμη και το πνεύμα σου. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα σε ό,τι επιλέξεις να κάνεις. Μείνε δυνατός!», ήταν το μήνυμα της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

👏🏽 @ilpupazzo33 , thank you for everything you’ve given to basketball and for the example you set with your strength and spirit. Wishing you nothing but the best in whatever you choose to do. Stay strong!#OlympiacosBC https://t.co/C2wlLUtZsS — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 5, 2026