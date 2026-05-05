Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά πραγματοποίησε μια απίστευτη αμυντική εμφάνιση στο Game 1 των ημιτελικών της Δυτικής Περιφέρειας του NBA, όμως αυτή δεν ήταν αρκετή για να χαρίσει τη νίκη στους Σαν Αντόνιο Σπερς απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Η ομάδα της Μινεσότα ανέβασε την απόδοσή της στα τελευταία λεπτά στο «Frost Bank Center» και πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με 104-102, κάνοντας το 1-0 στη σειρά. Σημαντική ήταν και η επιστροφή του Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος αγωνίστηκε ξανά μετά από απουσία εννέα ημερών λόγω τραυματισμού στο γόνατο.

Παρά την ήττα, ο Γουεμπανιαμά κυριάρχησε αμυντικά, καταρρίπτοντας το ρεκόρ μπλοκ σε αγώνα playoffs, μετρώντας συνολικά 12 τάπες. Μάλιστα, είχε ήδη φτάσει τις 10 από την τρίτη περίοδο, ισοφαρίζοντας το προηγούμενο ρεκόρ, πριν το ξεπεράσει στην τέταρτη με συνεχόμενα κοψίματα – μεταξύ αυτών και ένα εντυπωσιακό στον Έντουαρντς.

Μέχρι πρότινος, το συγκεκριμένο επίτευγμα είχε σημειωθεί μόλις τρεις φορές, με τους Άντριου Μπάινουμ (2012), Χακίμ Ολάζουον και Μαρκ Ίτον να έχουν γράψει διψήφιο αριθμό μπλοκ σε αγώνα postseason.

Πλέον, ο εν ενεργεία κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς βρίσκεται μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας, καταγράφοντας αυτό το ιστορικό ρεκόρ μόλις στο πέμπτο παιχνίδι playoffs της καριέρας του.