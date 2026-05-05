Παράλληλα, μίλησε και για τον παππού του, τον θρυλικό Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, αναφερόμενος στις τελευταίες στιγμές της οικογένειας μαζί του και στην επιρροή που άφησε στη νοοτροπία όλων τους γύρω από το ποδόσφαιρο και την επαγγελματική προσέγγιση του αθλήματος.

Στη συζήτηση στάθηκε ιδιαίτερα στον πατέρα του, σημειώνοντας πως δεν δείχνει πάντα την ικανοποίηση που θα περίμενε κανείς μετά από σημαντικές νίκες, τονίζοντας ότι συχνά δεν απολαμβάνει τις επιτυχίες όσο θα έπρεπε.

Ο Ματέι Λουτσέσκου, γιος του προπονητή του ΠΑΟΚ , Ραζβάν Λουτσέσκου, μίλησε σε podcast στη Ρουμανία, όπου αναφέρθηκε στην οικογένειά του και στη σχέση του με τον αθλητισμό, εκφράζοντας και ένα προσωπικό του παράπονο.

«Ποτέ δεν σκέφτεσαι πότε είναι η τελευταία φορά που μιλάς σε κάποιον. Υπάρχουν λίγες στιγμές που το αντιλαμβάνεσαι. Είμαι ευγνώμων που ήμουν εκεί. Έμαθα από εκείνον πως το γεγονός ότι δεν φτάνεις στην επιτυχία είναι επειδή τα παράτησες. Ήταν κοντά στον Θεό. Ό,τι έκανε, το έκανε στο 100%. Αυτό το πέρασε και στον πατέρα μου.

Δεν νομίζω ότι απόλαυσε τις νίκες όπως έπρεπε. Πάντα σκεφτόταν το επόμενο ματς. Έτσι σκέφτεται και ο πατέρας μου. Συνολικά στην οικογένεια το κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε μια παύση να απολαύσουμε τα επιτεύγματα μας.

Πάντα είμαστε επικεντρωμένοι στον επόμενο στόχο και αυτό είναι κρίμα. Μερικές στιγμές χάνονται, ενώ θα έπρεπε να απολαύσουμε τις επιτυχίες μας για ένα διάστημα», δήλωσε ο Ματέι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ημέρα της κηδείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, λέγοντας: «Ο πατέρας μου ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους ήρθαν στην κηδεία του παππού μου. Ήταν μια κίνηση σεβασμού προς του ανθρώπους που ήταν μαζί μας τις δύσκολες στιγμές».