Η οικογένεια του μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, όπως γνωστοποίησε η ομοσπονδία της πατρίδας του.

Ο σπουδαίος Πορτορικανός άφησε το αποτύπωμά του και στο ελληνικό μπάσκετ, αγωνιζόμενος με τις φανέλες των Γ.Σ. Λάρισας, Ηρακλείου και Άρη, με τον οποίο πανηγύρισε και την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1997.

Η ΚΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του θρύλου, τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του στο άθλημα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Ένας θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του ΑΡΗ για δύο χρόνια, δεν είναι πια ανάμεσά μας.

Ο Χοσέ “Πικουλίν” Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Ο Πορτορικανός άσος αγωνίστηκε στην ομάδα μας από το 1996 έως το 1998 και αποτέλεσε μία από τις μεγάλες μορφές του αθλήματος, με παρουσία, μεταξύ άλλων, στο ΝΒΑ και την Ευρωλίγκα.

Εκφράζουμε την οδύνη μας για την απώλειά του και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».