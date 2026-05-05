Μετά τα δύο σπουδαία «διπλά» στην έδρα της Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη βάση του, έχοντας πλέον την ευκαιρία να «καθαρίσει» τη σειρά μπροστά στο κοινό του και να εξασφαλίσει από νωρίς την παρουσία του στο Final Four της EuroLeague.

Το τρίτο παιχνίδι θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (06/05, 21:15) στο «Τ-Center», με την ευρωπαϊκή διοργάνωση να ανακοινώνει τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, το Game 3 θα σφυρίξουν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σερβία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία). Μάλιστα, οι Γιαβόρ και Νέντοβιτς είχαν βρεθεί και στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, που διεξήχθη στη «Roig Arena».