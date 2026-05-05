Μια ιδιαίτερα ευρηματική τακτική επιστράτευσε ο διαιτητής Τόμας Λεονάρ σε αναμέτρηση της Ligue 1, κατά τη διάρκεια ελέγχου φάσης μέσω VAR.

Την ώρα που οι ποδοσφαιριστές και από τις δύο ομάδες είχαν συγκεντρωθεί γύρω του, διαμαρτυρόμενοι έντονα για την υπό εξέταση φάση, ο Λεονάρ αντέδρασε με ψυχραιμία αλλά και… ευρηματικότητα. Αντί να προσπαθήσει να επιβάλει την τάξη με κάρτες ή αυστηρές παρατηρήσεις, χρησιμοποίησε το σπρέι αφρού για να σχηματίσει μια γραμμή ώστε να μην περάσουν τα όρια.

🗣️🚫 Ligue 1 referee Thomas Léonard’s clever trick to prevent any player dissent during a VAR call:pic.twitter.com/atYIshlrXc — Get French Football News (@GFFN) May 5, 2026

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα social media, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια για τη διαχείριση της κατάστασης. Πολλοί χρήστες επαίνεσαν τον Γάλλο διαιτητή για την ευστροφία και την ψυχραιμία του.

Σε μια εποχή όπου οι διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές αποτελούν συχνό φαινόμενο, τέτοιες κινήσεις αναδεικνύουν ότι η διαχείριση ενός αγώνα δεν απαιτεί μόνο κανονισμούς, αλλά και αντίληψη της στιγμής.