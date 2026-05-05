Οπαδοί της Άρσεναλ φέρεται να άναψαν πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο της Ατλέτικο Μαδρίτης περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση για τον δεύτερο ημιτελικό του UEFA Champions League (22:00, Cosmote Sport 1HD).

Σύμφωνα με τις αναφορές, αρκετοί παίκτες και μέλη του επιτελείου των Ισπανών επηρεάστηκαν από το περιστατικό, σε μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

Το σκηνικό ανέβασε την ένταση πριν από το παιχνίδι, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στην αντίδραση της Ατλέτικο μέσα στο γήπεδο.