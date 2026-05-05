Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη Βαλένθια στην Αθήνα για το Game 3 των playoffs της EuroLeague, με ξεκάθαρη επιδίωξη να πετύχει την τρίτη του νίκη και να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final Four του Τ-Center.

Λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν τοποθετήθηκε για όσα συνέβησαν στα παιχνίδια στην Ισπανία, επισημαίνοντας παράλληλα πως το ματς στην Αθήνα αναμένεται να έχει διαφορετική εικόνα.

«Η Βαλένθια είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες της φετινής σεζόν στην EuroLeague. Υποφέραμε στα δυο πρώτα παιχνίδια. Πιστεύω όμως, πως ειδικά στο Game 1, κάναμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Παίξαμε τρομερά στην επίθεση. Με όλο το σεβασμό στη Βαλένθια, θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα επιδιώξουμε τη νίκη, έτσι ώστε να τελειώσει η σειρά. Όλα τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Στο πρώτο παιχνίδι και οι δυο ομάδες έκαναν πολλά λάθη, έχασαν πολλά ελεύθερα σουτ. Στο δεύτερο παιχνίδι και οι δυο ήμασταν καλύτεροι επιθετικά, πετύχαμε δύσκολα σουτ. Αύριο δεν ξέρω πως θα είναι το παιχνίδι. Δεν μπορείς να το προγραμματίσεις ούτε να το σχεδιάσεις».

Στη συνέχεια, ο Τούρκος τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης του κόσμου του Παναθηναϊκού, επισημαίνοντας ότι σε όλη τη διάρκεια της σεζόν αποτέλεσε τον «έκτο παίκτη» της ομάδας εκτός αγωνιστικού χώρου.

«Ο κόσμος μας, όλη τη σεζόν, στα μεγάλα παιχνίδια ήταν ο έκτος παίκτης μας. Πιστεύω πως αύριο θα είναι το ίδιο. Πρέπει να είμαστε σκληροί, είναι παιχνίδι playoff. Πρέπει να ξεχάσουμε τα όσα έγιναν στην Ισπανία και να κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε την πρόκριση. Πρέπει να δείξει αύριο ο κόσμος μας πως είναι ο καλύτερος στην EuroLeague».

Κλείνοντας, ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε και στην ποινή που επιβλήθηκε στον Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τη EuroLeague Basketball, εκφράζοντας την έντονη διαφωνία του. Όπως τόνισε, θεωρεί την τιμωρία ιδιαίτερα άδικη, ειδικά όταν αφορά έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τόσο πολλά στο άθλημα, όπως και συνολικά η οικογένειά του.

Δεν πιστεύω πως ο πρόεδρός μας, έκανε καμία πρόκληση σε κανέναν στο γήπεδο. Καθόταν πίσω από τον πάγκο, ήταν κοντά στη γραμματεία και πήγε από τα τρία μέτρα και ζήτησε ένα φάουλ. Αυτό έγραψαν και οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο στην καριέρα μου, από μια ομάδα να βάζει αστυνομικούς στα αποδυτήρια. Παίζουμε στο κορυφαίο επίπεδο, δε πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα.

Πολλοί προέδροι, πολλοί General Manager διαμαρτύρονται. Μπορώ να πω σε όλη την Ευρώπη πως δεν πρέπει να σταματήσεις το πάθος ενός ανθρώπου που κάνει τέτοιες επενδύσεις για το μπάσκετ, της Ελλάδας, της Ευρώπης. Φτιάξαμε σε δυο χρόνια ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη. Μέσα σε δυο χρόνια προσφέραμε στην EuroLeague τη διοργάνωση του Final Four. Και τον τιμωρείς από το να έρθει να το δει.

Μπορούσες να μην τον αφήσεις να κάτσει στα court-seats, όχι αυτό όμως, να τον βάλεις δίπλα στα στελέχη της διοργάνωσης. Δεν ξέρω αν θα πάμε στο Final Four, πάντως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρέπει να το παρακολουθήσει και το αξίζει. Ελπίζω ο νέος CEO της διοργάνωσης να αλλάξει γνώμη, ο Τσους Μπουένο. Δεν μπορείς να εμποδίσεις μια οικογένεια που έχει δώσει τη ζωή της στο μπάσκετ, για 50 χρόνια».