Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Αχαΐας ανάμεσα στον Πανιώνιο Αχιλλέας και τον Αργυρά Πατρών, όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 4-0 και πανηγύρισαν την άνοδο κατηγορίας.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής Διονύσης Χριστοδουλάτος τραυματίστηκε στα πλευρά και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με αποτέλεσμα να αναλάβει καθήκοντα ο πρώτος βοηθός, Σωτήρης Ασημακόπουλος. Ωστόσο, προέκυψε κενό στη θέση του βοηθού διαιτητή, το οποίο δεν μπορούσε να καλυφθεί άμεσα.

Μετά από συνεννόηση και με τη συμβολή της ΕΠΣ Αχαΐας, αποφασίστηκε να δοθεί λύση από τις εξέδρες, με έναν φίλαθλο να αναλαμβάνει ρόλο βοηθού διαιτητή για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Πρόκειται για τον Οδυσσέα Φουρτούνη, ασκούμενο δημοσιογράφο στον ραδιοφωνικό σταθμό «ΣΠΟΡ FM Πάτρας 96,3», ο οποίος φόρεσε τη στολή του βοηθού και κράτησε το σημαιάκι μέχρι το τέλος του αγώνα, σε μια εικόνα σπάνια για τα ελληνικά γήπεδα.