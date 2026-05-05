Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου κατάφερε τον περασμένο Απρίλιο να πιάσει τις 14.420 ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το πρώτο τετράμηνο του 2026 το πρόσημο είναι θετικό κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου ταξινομήθηκαν 49.030 αυτοκίνητα, όταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα οι πωλήσεις περιορίστηκαν σε 47.845 μονάδες.

Η Toyota είναι στην πρώτη θέση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά με 2.360 αυτοκίνητα τον Απρίλιο, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Peugeot με 1.500 ταξινομήσεις.

Eπίσης, το 55% των αυτοκινήτων που πουλήθηαν στην Ελλάδα είναι υβριδικά (mild ή full hybrid) δείχνοντας πως οι Έλληνες καταναλωτές έχουν πλέον το βλέμμα τους στη σύγχρονη τεχνολογία και την οικονομία καυσίμου.