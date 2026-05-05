Το Opel Corsa κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του για το πρώτο τετράμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ταξινομήσεων έως και τον Απρίλιο, το δημοφιλές supermini σημείωσε 1.912 ταξινομήσεις, καταγράφοντας εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς 19%.

Καθοριστικά σε αυτή την εμπορική επιτυχία συμβάλλει η έκδοση Corsa Edition Plus, η οποία συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή €18.600 (με προωθητικό πρόγραμμα). Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει προηγμένα χαρακτηριστικά άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας που συναντώνται σε αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.