Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Έβερτον με τη Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο έγινε γρήγορα viral.
Στο 81ο λεπτό, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 3-1 με τον Μπάρι, αποτέλεσμα που απογοήτευσε αρκετούς φίλους της Σίτι, οι οποίοι άρχισαν να αποχωρούν από το γήπεδο θεωρώντας πως το παιχνίδι είχε κριθεί.
Ωστόσο, μόλις δύο λεπτά αργότερα, ο Έρλινγκ Χάλαντ βρήκε δίχτυα και μείωσε σε 3-2, βάζοντας ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι και αλλάζοντας άρδην το κλίμα.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση στους οπαδούς που είχαν ήδη πάρει τον δρόμο της εξόδου, με αρκετούς να επιστρέφουν βιαστικά στις θέσεις τους για να παρακολουθήσουν τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.
🚨 𝗡𝗘𝗪: The Manchester City fans who were on their way out are now all RETURNING! pic.twitter.com/gTg6bOMBtG
— The Touchline | Ț 2.0 (@DanielDAzaMan) May 4, 2026
- Νέος Κόσμος – Παγκράτι: Άφαντοι οι δράστες των δυο επιθέσεων – Νοσηλεύονται 14χρονος και 15χρονος
- Επιχείρηση Ελευθερία: Οι αγορές δεν «αγοράζουν» το σχέδιο Τραμπ, παραμένει ψηλά το πετρέλαιο – Πώς εξελίχθηκε η πρώτη μέρα αποστολής των ΗΠΑ
- Ο Μακρόν καταδικάζει τις «απαράδεκτες» επιθέσεις του Ιράν εναντίον των ΗΑΕ