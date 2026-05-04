Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση της Έβερτον με τη Μάντσεστερ Σίτι, το οποίο έγινε γρήγορα viral.

Στο 81ο λεπτό, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 3-1 με τον Μπάρι, αποτέλεσμα που απογοήτευσε αρκετούς φίλους της Σίτι, οι οποίοι άρχισαν να αποχωρούν από το γήπεδο θεωρώντας πως το παιχνίδι είχε κριθεί.

Ωστόσο, μόλις δύο λεπτά αργότερα, ο Έρλινγκ Χάλαντ βρήκε δίχτυα και μείωσε σε 3-2, βάζοντας ξανά την ομάδα του στο παιχνίδι και αλλάζοντας άρδην το κλίμα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση στους οπαδούς που είχαν ήδη πάρει τον δρόμο της εξόδου, με αρκετούς να επιστρέφουν βιαστικά στις θέσεις τους για να παρακολουθήσουν τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.