Θρίλερ στις Σέρρες, με την ΑΕΛ Novibet να φτάνει πολύ κοντά στην πρώτη της νίκη στη Stoiximan Super League έπειτα από τρεις μήνες, όμως ο Πανσερραϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι Θεσσαλοί μπήκαν πιο δυνατά, με τον Ναόρ να απειλεί στο 2’ με μακρινό σουτ και τον Ατανάσοφ λίγο αργότερα να έχει παρόμοια κατάληξη. Στο 8’, ο Ριέρα δοκίμασε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Βενετικίδης αντέδρασε σωστά, ενώ στο 17’ η κεφαλιά του Ίβαν πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Το παιχνίδι κινήθηκε σε χαμηλό ρυθμό στη συνέχεια, με τις δύο ομάδες να δείχνουν προσοχή και να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν φάσεις. Στο 38’ και στο 42’, ο Δοϊρανλής δοκίμασε δύο σουτ εκτός περιοχής, όμως ο Ηλιάδης παρενέβη καθοριστικά και στις δύο περιπτώσεις.

Στο δεύτερο μέρος, ο Τούπτα απείλησε νωρίς, ενώ ο Τιναλίνι και ο Βενετικίδης είχαν σωστές αντιδράσεις σε προσπάθειες των αντιπάλων. Στο 75’, ο Ριέρα έχασε καλή ευκαιρία, όμως ένα λεπτό αργότερα η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ: ο Πέρες έκανε χαμηλή σέντρα, ο Σαγάλ άφησε έξυπνα την μπάλα και ο Τούπτα με δυνατό σουτ έκανε το 0-1.

Ο Πανσερραϊκός πίεσε στα τελευταία λεπτά, φτάνοντας κοντά στην ισοφάριση στο 80’ με κεφαλιά του Ντε Μάρκο και στο 89’ με σουτ του Μασκανάκη. Τελικά, στο 95’, μετά από χέρι στην περιοχή και χρήση VAR, καταλογίστηκε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Καρέλης, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 και χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό.

Γκολ: 99′ Καρέλης – 76′ Τούπτα

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: 81′ Κάλινιν – 21′ Μασόν, 43′ Πασάς, 79′ Ηλιάδης, 81′ Τούπτα, 92′ Βενετικίδης, 97′ Παπαγεωργίου

Κόκκινες: 95′ Μασόν

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι (52′ Ντε Μάρκο), Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης (86′ Καρέλης), Ομεονγκά, Δοϊρανλής (75′ Μπεν Σαλάμ), Ριέρα, Ίβαν, Τεϊσέιρα (75′ Μασκανάκης)

ΑΕΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Όλαφσον (64′ Παπαγεωργίου), Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης, Ναόρ, Σουρλής (46′ Σαγάλ), Πέρες (84′ Παντελάκης), Ατανάσοφ, Τούπτα, Πασάς (75′ Σίστο)