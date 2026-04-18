Με 4 αγώνες ξεκινάει το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Οι αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν είναι το Μαρούσι-Κολοσσός Ρόδου και Ηρακλής – ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου παίζει τη σωτηρία του, καθώς με ενδεχόμενη ήττα και νίκη του Πανιωνίου, θα είναι η ομάδα που θα υποβιβαστεί. Αντίθετα, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο «δικέφαλος του βορρά» έχει ως στόχο τη νίκη για να κάνει ένα γερό βήμα στην κατάκτηση της τρίτης θέσης, ενώ ο «Γηραιός» κυνηγάει μία θέση στα play-offs.

Σάββατο 18 Απριλίου

16:00 Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ)

16:00 Μύκονος – Περιστέρι (ΕΡΤSPORTS1)

18:15 Καρδίτσα – Προμηθέας Πατρών (ERTSPORTS2)

18:15 Ηρακλής – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ)