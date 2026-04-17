Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (17/4, 21:15, Novasports Prime) την Αναντολού Εφές στο Telekom Center Athens, στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα παραταχθεί με σημαντική ενίσχυση, καθώς ο Κέντρικ Ναν ξεπέρασε τον μυϊκό σπασμό στη μέση που τον ταλαιπώρησε και είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση.

Στην αντίπερα όχθη, η Αναντολού Εφές αντιμετωπίζει απουσίες και προβλήματα, με τον Σέιν Λάρκιν να μένει εκτός δωδεκάδας, καθώς δεν ολοκλήρωσε το τελευταίο πρόγραμμα προπόνησης στο Μαρούσι και δεν θα αγωνιστεί στο αποψινό ματς. Αντίθετα, οι Βενσάν Πουαριέ και Σέιμπεν Λι, παρότι ήταν αμφίβολοι, συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή.

Εκτός μάχης παραμένουν επίσης οι Αϊζάια Κορντινιέ και Γιώργος Παπαγιάννης, με τον Έλληνα σέντερ να συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο παιχνίδι του πρώτου γύρου.

Η δωδεκάδα της Αναντολού Εφές για την αναμέτρηση αποτελείται από τους Σέιμπεν Λι, Βενσάν Πουαριέ, Κάι Τζόουνς, Σέμους Χαζέρ, Τζόρνταν Λόιντ, Ροντρίγκ Μπομπουά, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, Ντέιβιντ Μουτάφ, Ρόλαντς Σμιτς, Κόουλ Σουάιντερ, Μπράις Ντέσερτ και Ερκάν Γιλμάζ.