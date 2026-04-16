Η Formula 1 αποτελεί το απόλυτο όνειρο για χιλιάδες νέους οδηγούς σε όλο τον κόσμο. Πίσω όμως από τη λάμψη, την ταχύτητα και τη δόξα, κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα: για να φτάσει κάποιος μέχρι την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού χρειάζονται τεράστια ποσά χρημάτων.

Η σημερινή εικόνα στο grid δείχνει πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι διαδρομές των οδηγών. Στη μία πλευρά βρίσκεται ο Λανς Στρολ, του οποίου ο πατέρας, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Λόρενς Στρολ, χρηματοδότησε πλήρως την πορεία του μέχρι τη Formula 1 και μάλιστα αγόρασε ομάδα για να αγωνιστεί ο γιος του.

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν ιστορίες που δείχνουν ότι το ταλέντο μπορεί να ξεπεράσει τις δυσκολίες. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον προέρχεται από μια απλή οικογένεια, με τον πατέρα του να εργάζεται ακόμη και σε τέσσερις δουλειές για να στηρίξει τα πρώτα του βήματα στο καρτ. Παρόμοια είναι και η περίπτωση του Φερνάντο Αλόνσο, του οποίου ο πατέρας εργαζόταν ως μηχανικός εκρηκτικών σε μεταλλευτική εταιρεία στη βόρεια Ισπανία.

Το πραγματικό κόστος για να φτάσει κάποιος στη Formula 1

Σήμερα η πορεία προς τη Formula 1 είναι πιο ακριβή από ποτέ. Οι περισσότεροι οδηγοί ξεκινούν από το καρτ σε ηλικία μόλις λίγων ετών και ήδη από εκεί τα ποσά είναι εντυπωσιακά.

Σύμφωνα με τον Tζος Φερστάπεν, πατέρα του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, το κόστος συμμετοχής σε μια ομάδα καρτ μπορεί να φτάσει τα 10.000 έως 15.000 ευρώ ανά αγώνα.

Για μια πλήρη σεζόν τα ποσά αυξάνονται δραματικά:

Παιδί 8 ετών στο καρτ: περίπου 130.000 λίρες τη σεζόν

Παιδί 13 ετών: 220.000 – 260.000 λίρες

Η «σκάλα» προς τη Formula 1

Όταν οι οδηγοί περάσουν από το καρτ στα μονοθέσια, τα έξοδα εκτοξεύονται.

Η διαδρομή προς τη Formula 1 περνά από διάφορες κατηγορίες:

Formula 4: περίπου 520.000 λίρες για μία σεζόν

Formula Regional (Freca): περίπου 1 εκατομμύριο λίρες

Formula 3: 1,3 έως 1,6 εκατομμύρια λίρες

Formula 2: 2 έως 2,3 εκατομμύρια λίρες για μία σεζόν

Αν κάποιος ακολουθήσει ολόκληρη αυτή τη διαδρομή μέχρι την κορυφή, το συνολικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει εύκολα τα 5 έως 7 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τζορτζ Ράσελ έχει αποκαλύψει ότι ο πατέρας του επένδυσε περίπου 1 εκατομμύριο λίρες μέσα σε 12 χρόνια για την καριέρα του μέχρι να τον εντάξει η Mercedes στο πρόγραμμα νέων οδηγών της.

Ο ρόλος των ακαδημιών και των χορηγών

Στη σύγχρονη εποχή, πολλές ομάδες της Formula 1 διαθέτουν ακαδημίες νέων οδηγών, μέσω των οποίων αναζητούν τα επόμενα ταλέντα. Ωστόσο, ακόμη κι όταν ένας οδηγός ενταχθεί σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα έξοδα καλύπτονται.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι οικογένειες συνεχίζουν να πληρώνουν μέρος των εξόδων, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και οι χορηγοί.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Σαρλ Λεκλέρ. Η οικογένειά του αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες όταν εκείνος ήταν μόλις 13 ετών, μέχρι που τον στήριξε ο μάνατζερ Νικολά Τοντ, ο οποίος τον βοήθησε να ενταχθεί στην ακαδημία της Ferrari.

Πηγή: BBC