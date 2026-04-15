Αδιόρθωτος και… ωραίος. Όπως το πάρει κανείς βέβαια. Αλλά ο Ντιέγκο Σιμεόνε κάνει ότι μπορεί για να μένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ειδικά μετά από μία μεγάλη επιτυχία, όπως αυτή της πρόκρισης της Ατλέτικο Μαδρίτης στα ημιτελικά του Champions League. Η ήττα με 2-1 από την Μπαρτσελόνα δεν της στοίχισε, μιας και είχε καβάτζα το 2-0 του πρώτου αγώνα.

Κακά τα ψέμματα, ο Σιμεόνε δεν πέρασε και λίγα στα δύο αυτά παιχνίδια με τους “μπλαουγκράνα”. Είχε να πει για την επίθεση στο πούλμαν των “ροχιμπλάνκος”, όπως και την γκρίνια που αντιμετώπισε από πλευράς Μπάρτσα, σχετικά με τη διαιτησία.

Στο φινάλε του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ήταν ξανά η δική του στιγμή, η δική του αποθέωση. Και πανηγύρισε επίσης με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο Αργεντινός τεχνικός συνελήφθη on camera να πλησιάζει τους οπαδούς των φιλοξενούμενων που είχαν κάνει το ταξίδι στην πρωτεύουσα για να στηρίξουν την ομάδα τους. Ακολούθως, έκανε μία χειρονομία σαν να θέλει να τους πει ότι… έφτασε η ώρα για ύπνο, αμέσως μετά τον αποκλεισμό.

Βέβαια στις δηλώσεις του στη Συνέντευξη Τύπου ο Τσόλο εμφανίστηκε δίκαιος και… αποθεωτικός για την αντίπαλό του, καθώς τόνισε ότι: «είδατε πως έπαιξαν στα πρώτα λεπτά; είδατε πως μπήκαν στο γήπεδο; Είπα στον εαυτό μου “δεν είναι δυνατόν, πως παίζουν έτσι;”. Δεν είναι εύκολο να αποκλείσεις τρεις φορές την Μπαρτσελόνα από τα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Την Μπαρτσελόνα του Μέσι, την Μπαρτσελόνα του Γιαμάλ».

🎙 Simeone, sobre el Barça: “¿Viste cómo juegan? Cómo juegan… Cuando arrancó el partido dije ‘esto no es verdad'” 💬 “No es fácil dejar tres veces fuera al Barcelona en cuartos de Champions. Al Barça de Messi. Al Barça de Lamine” pic.twitter.com/PvzvZoUrOC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 14, 2026