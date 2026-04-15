Δεν… τσιγκουνεύτηκε η Euroleague σχετικά με τα πρόστιμα που επέβαλε στις ομάδες, κυρίως για το θέμα του salary cap, δηλαδή το επιτρεπόμενο όριο μισθοδοσίας.

Την πιο βαριά καμπάνα τη δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, με το οικονομικό πλήγμα αν μη τι άλλο να είναι μεγάλο. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» υπερέβησαν το salary cap κατά 6.185.000 ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε πρόστιμο ύψους 3.065.000 ευρώ.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός κινήθηκε σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα υπέρβασης, ξεπερνώντας το όριο κατά 600.000 ευρώ και τιμωρήθηκε με πρόστιμο 300.000 ευρώ.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε άλλους συλλόγους της διοργάνωσης. Η Εφές καλείται να καταβάλει 1.070.000 ευρώ, έχοντας υπερβεί το όριο κατά 1.800.000 ευρώ.

Στα Σχοινιά: Ουγγαρία, Όρμπαν, AfD και Τραμπ - Τι αλλάζει στην Ευρώπη
