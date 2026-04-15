Δεν… τσιγκουνεύτηκε η Euroleague σχετικά με τα πρόστιμα που επέβαλε στις ομάδες, κυρίως για το θέμα του salary cap, δηλαδή το επιτρεπόμενο όριο μισθοδοσίας.

Την πιο βαριά καμπάνα τη δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, με το οικονομικό πλήγμα αν μη τι άλλο να είναι μεγάλο. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» υπερέβησαν το salary cap κατά 6.185.000 ευρώ, γεγονός που οδήγησε σε πρόστιμο ύψους 3.065.000 ευρώ.

Αντίθετα, ο Ολυμπιακός κινήθηκε σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα υπέρβασης, ξεπερνώντας το όριο κατά 600.000 ευρώ και τιμωρήθηκε με πρόστιμο 300.000 ευρώ.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε άλλους συλλόγους της διοργάνωσης. Η Εφές καλείται να καταβάλει 1.070.000 ευρώ, έχοντας υπερβεί το όριο κατά 1.800.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία τιμωρήθηκε συνολικά με 4.800.000 ευρώ. Από αυτά, τα 2.800.000 ευρώ αφορούν την υπέρβαση στις απολαβές παικτών, ενώ επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκαν λόγω χρηματοδότησης που ξεπέρασε το επιτρεπτό ποσοστό του προϋπολογισμού. Τα χρήματα από τα πρόστιμα θα διανεμηθούν στις υπόλοιπες ομάδες της Euroleague, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση ισορροπίας στη λίγκα.