Τα δύο τελευταία εισιτήρια για τα ημιτελικά του Champions League τίθενται προς… διάθεση σε Λονδίνο και Μόναχο αντίστοιχα.

Η Μπάγερν Μονάχου φιλοξενεί στην «Allianz Arena» τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Βαυαροί, μετά τη μεγάλη νίκη με 2-1 στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», βρίσκονται ένα βήμα πριν από την πρόκρισή τους στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα γκολ του πρώτου αγώνα για την Μπάγερν Μονάχου πέτυχαν οι Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίαζ, ενώ για τους «μερένγκες» είχε μειώσει ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Στο έτερο παιχνίδι της ημέρας, η Άρσεναλ υποδέχεται στο «Emirates» τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα καλείται να υπερασπιστεί το υπέρ της 1-0 του πρώτου αγώνα. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στην Πορτογαλία για τους «κανονιέρηδες» πέτυχε ο Κάι Χάβερτζ.

Πότε και που θα δείτε τους δύο αγώνες

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης (MEGA, Cosmote Sport 2 HD)

22:00 Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Cosmote Sport 3 HD)