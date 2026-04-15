Μπορεί να συνεχίζονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή αλλά όπως όλα δείχνουν οι αμερικανικές χρηματιστηριακές αγορές δεν χάνουν την αισιοδοξία τους προτιμώντας να εστιάζουν στις τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη, συνεχίζοντας να γεμίζουν τις τσέπες επενδυτών που κάνουν τα σωστά πονταρίσματα.

Ο σύνθετος δείκτης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq έχει καταγράψει τις τελευταίες δέκα ημέρες στο μεγαλύτερο σερί ημερήσιων κερδών από τον Νοέμβριο του 2021, σημειώνοντας κέρδη στο διάστημα αυτό που φτάνουν το 14%, όπως δείχνουν στοιχεία από τη Wall Street Journal. Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Wall Streetο S&P 500 μηδένισε τις απώλειες που είχε καταγράψει μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και βρισκόταν ξανά κοντά στα υψηλά επίπεδα ρεκόρ που είχε καταγράψει στις 27 Ιανουαρίου 2026, όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Οι επενδυτές και τα στελέχη των τραπεζών αναγνωρίζουν ωστόσο ότι οι αγορές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σειρά από κινδύνους που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Μεγάλη ωφελημένη η τεχνολογία

Οι εταιρείες τεχνολογίας και οι μέτοχοί τους έχουν ωφεληθεί σημαντικά από τις εξελίξεις. Ο συνεχώς αυξανόμενος ανταγωνισμός για μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ μεταξύ των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε τεράστια ζήτηση για υλικό (hardware) όπως μικροτσιπ, διακομιστές (servers) και μνήμη, δημιουργεί παράλληλα μεγάλους κερδισμένους στο χρηματιστήριο.

Ως ενδεικτικά και χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονταν οι μετοχές της Sandisk, της κατασκευάστριας εταιρείες για μνήμες τύπου flash, οι τιμές των οποίων έχουν τετραπλασιαστεί φέτος. Η Intel, στην οποία οι επενδυτές είχαν γυρίσει την πλάτη πέρσι, έχει σημειώσει άνοδο άνω του 50% τις τελευταίες εννέα συνεδριάσεις μετά την ανακοίνωση μιας σειράς νέων συνεργασιών κατασκευής μικροτσιπ. Ακόμη και οι εταιρείες λογισμικού, κλάδος που πολλοί φοβούνται ότι μπορεί να πληγεί από τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, έχουν ανακάμψει στις πρόσφατες συνεδριάσεις δείχνουν τα στοιχεία της WSJ.

Τα αποτελέσματα

Και καθώς η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου ξεκίνησε στη Wall Street αυτή την εβδομάδα, υπήρχαν ελάχιστες ενδείξεις ότι ο πόλεμος είχε βλάψει τα έσοδα και τα κέρδη σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές εταιρείες της χώρας.

Οι ωφελημένοι από τις διακυμάνσεις

Είναι ενδεικτικό ότι η πρόσφατη αστάθεια της αγοράς αποτέλεσε όφελος για τις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές τους που παίρνουν προμήθειες για τέτοιες συναλλαγές. Η Goldman Sachs και η JPMorgan Chase κατέγραψαν ρεκόρ εσόδων από τέτοιες προμήθειες. Σε συνδυασμό με τα έσοδα και κέρδη από την Citigroup και την Wells Fargo, οι συνολικές εισπράξεις του κλάδου από τέτοιες προμήθειες αυξήθηκαν κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η BlackRock, η μεγαλύτερη επενδυτική εταιρεία στον κόσμο, κατέγραψε «ένα από τα ισχυρότερα ξεκινήματα έτους» στην ιστορία της εταιρείας, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Λάρι Φινκ στους επενδυτές την Τρίτη. Ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων έλαβε νέα κεφάλαια 130 δισ δολάρια από πελάτες και αγνόησε τις ανησυχίες για προβλήματα στις αγορές ιδιωτικών πιστώσεων, αναφέροντας καθαρές εισροές και σε αυτόν τον τομέα.

Ποιοι υστερούν

Οι ανησυχίες για τον πόλεμο δεν έχουν εξαφανιστεί για όλους. Οι ενεργειακά εξαρτώμενες εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones υστερούν σε σχέση με άλλους σημαντικούς δείκτες αναφοράς. Αλλά με τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να δανείζονται και να ξοδεύουν, πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι η προοπτική για ισχυρά εταιρικά κέρδη μπορεί να αντισταθμίσει τους κινδύνους μιας επιβράδυνσης της οικονομίας που τροφοδοτείται από τον πόλεμο.