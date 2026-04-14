Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sky Sports News, η Τότεναμ και ο Άντι Ρόμπερτσον έχουν καταλήξει σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας έως τον Ιούνιο του 2029.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ ετοιμάζεται έτσι για το επόμενο βήμα της καριέρας του στην Premier League, μετά από πολυετή παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο.

Ο Ρόμπερτσον θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ έπειτα από οκτώ χρόνια παρουσίας στο «Άνφιλντ», έχοντας δεχτεί ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους της Αγγλίας, όπως η Άστον Βίλα, η Γουλβς και η Κρίσταλ Πάλας.

Παρά τις εναλλακτικές επιλογές, ο 32χρονος φέρεται να έχει καταλήξει στην πρόταση της Τότεναμ, με τις υπογραφές να απομένουν για την επίσημη ολοκλήρωση της μεταγραφής.