Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Στέφανου Μπορμπόκη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών, όπου συγγενείς, φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου τον αποχαιρέτησαν για τελευταία φορά.

Ο θάνατος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή προκάλεσε θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα.

Το φέρετρο του Στέφανου Μπορμπόκη ήταν τυλιγμένο με τη σημαία του «Δικεφάλου του βορρά», σε μια συμβολική κίνηση τιμής προς την πορεία του στον ΠΑΟΚ, ενώ τα στεφάνια που κατατέθηκαν είχαν ασπρόμαυρες αποχρώσεις.

Στο Άνω Μητρούσι Σερρών βρέθηκαν επίσης γνωστά πρόσωπα του ελληνικού ποδοσφαίρου για να τον αποχαιρετήσουν, ανάμεσά τους ο Άγγελος Αναστασιάδης, ο Γιώργος Τουρσουνίδης, ο Κώστας Ορφανός και ο Νίκος Καραγεωργίου, δείχνοντας με την παρουσία τους τον σεβασμό και τη σύνδεση με τον εκλιπόντα.

Ο Μπορμπόκης υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές μορφές του ποδοσφαίρου της δεκαετίας του ’90, ξεχωρίζοντας για την τεχνική του, την ταχύτητα και το επιθετικό του στυλ παιχνιδιού, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε κάθε ομάδα που αγωνίστηκε.

Η πιο έντονη πορεία της καριέρας του συνδέθηκε με τον ΠΑΟΚ, όπου και αγωνίστηκε για πολλά χρόνια, ενώ πέρασε επίσης από τον Άρη και τον Ηρακλή. Συνολικά μέτρησε πάνω από 300 συμμετοχές και περισσότερα από 50 γκολ στην επαγγελματική του πορεία, ενώ φόρεσε και 29 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, εκπροσωπώντας τη χώρα σε διεθνές επίπεδο.