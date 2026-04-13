Ο Ριτσάρλισον έδωσε μια εκτενή συνέντευξη στο France Football, όπου μίλησε για διαφορετικές φάσεις της ζωής του, αγγίζοντας και αρκετά προσωπικά και ευαίσθητα ζητήματα.

Μεταξύ άλλων, ο Βραζιλιάνος επιθετικός στάθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που βίωσε, αποκαλύπτοντας τη μάχη που έδωσε με την κατάθλιψη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ριτσάρλισον:

«Mετά από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 έπεσα σε κατάθλιψη. Κάθε πιθανή καταστροφή έπεσε πάνω μου. Αποκλεισμός, προδοσία από τον ατζέντη μου, οικογενειακά προβλήματα, πισωγυρίσματα όσον αφορά την κατάστασή μου. Ήταν η πρώτη φορά που είχα τόσα προβλήματα. Ένιωσα ότι είμαι σε λάκκο χωρίς πάτο. Μέσα σε όλα αυτά γνώρισα έναν έντιμο δικηγόρο που κανόνισε όλα τα ζητήματά μου.

Δούλεψα με ψυχολόγο, αλλά πάνω πάνω απ’ όλα γνώρισα την σύζυγό μου. Ένιωσα αγάπη για πρώτη φορά. Ένα απόγευμα, ενώ οδηγούσα για το αεροδρόμιο, την κοίταξα στα μάτια και της είπα ‘ευχαριστώ που μου έσωσες την ζωή’. Πόσες φορές, ενώ οδηγούσα, σκέφτηκα να πέσω πάνω σε τοίχο. Τώρα που είναι εκείνη εδώ δεν σκέφτομαι τέτοιες ανοησίες».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα δύσκολα χρόνια που πέρασε ως παιδί μεγαλώνοντας στις φαβέλες: «Είχα τα μαλλιά του Νεϊμάρ και φανέλα της Σάντος.

Θα με μπέρδεψαν με διακινητή ναρκωτικών. Στις φαβέλες, πολλοί φορούν φανέλες, είναι σαν στολή. Νόμισαν ότι πουλούσαμε ναρκωτικά. Ένας από αυτούς με σημάδεψε με όπλο στον κρόταφο. Θυμάμαι ήταν μεθυσμένος και μου είπε ότι θα με σκοτώσει. Φύγαμε και φοβόμασταν ότι θα μας πυροβολούσαν πισώπλατα».