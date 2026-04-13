Ένα μεγάλο βήμα στην καριέρα της ετοιμάζεται να κάνει η Μαριέλλα Φασούλα, καθώς υπέγραψε rookie συμβόλαιο στο WNBA με τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις και θα προσπαθήσει να κερδίσει μια θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών.

Η 28χρονη διεθνής σέντερ θα συμμετάσχει στο προπονητικό camp της ομάδας από το Σαν Φρανσίσκο, με στόχο να πείσει το τεχνικό επιτελείο και να εξασφαλίσει μια θέση στο τελικό ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Αν τελικά καταφέρει να αγωνιστεί στο WNBA, η κόρη του θρύλου του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτη Φασούλα θα γίνει η πέμπτη Ελληνίδα που θα παίξει στη λίγκα, μετά τις Κωστάκη, Μάλτση, Δημητράκου και Γέμελος.

H ανάρτηση των Βάλκιρις για την Ελληνίδα σέντερ