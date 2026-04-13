Η Λίβερπουλ πήρε σημαντικό τρίποντο στην Premier League, επικρατώντας 2-0 της Φούλαμ στο «Άνφιλντ» το Σάββατο (11/4).

Πλέον, όμως, το βάρος πέφτει στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ καλείται την Τρίτη (14/4) να αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν στη ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League, έχοντας δύσκολο έργο μετά την ήττα με 2-0 στο πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία.

Οι «κόκκινοι» χρειάζονται νίκη με τρία γκολ διαφορά για να προκριθούν απευθείας, ενώ σε περίπτωση νίκης με δύο τέρματα θα οδηγήσουν το ζευγάρι στην παράταση, με στόχο την ανατροπή των δεδομένων.

Ο Ντομινίκ Σομποσλάι, ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες της φετινής σεζόν για τη Λίβερπουλ, μίλησε στη συνέντευξη τύπου ενόψει της αναμέτρησης και έστειλε μήνυμα πίστης για την προσπάθεια ανατροπής απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

«Είμαι έτοιμος να πεθάνω στον αγωνιστικό χώρο, εγώ όπως και όλοι οι συμπαίκτες μου. Θα δώσουμε τα πάντα από το 1ο λεπτό μέχρι και το 125ο εάν χρειαστεί.

Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα, που δεν είχε και παιχνίδι μέσα στο Σαββατοκύριακο, όμως είμαστε έτοιμοι.

Το Άνφιλντ θα κάνει τη διαφορά αύριο. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει πολλές φορές. Δεν θα είμαστε μόνο 11 παίκτες και οι αλλαγές που θα γίνουν, αλλά ένα ολόκληρο γήπεδο.

Ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και δεν χρειαζόμαστε κανένα άλλο κίνητρο», ανέφερε ο Σομποσλάι.