Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται η Λίβερπουλ, μετά την ήττα με 2-0 από την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς» για τα προημιτελικά του Champions League.

Η εικόνα του πρώτου αγώνα, όπου οι «κόκκινοι» δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ούτε μία τελική στον στόχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, κάνει το έργο τους στη ρεβάνς του Άνφιλντ ακόμη πιο απαιτητικό.

Παρά τη δυσκολία της αποστολής, ο Άρνε Σλοτ εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει της συνέχειας, υπογραμμίζοντας την πίστη του στις δυνατότητες της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Σλοτ στη συνέντευξη τύπου ενόψει της ρεβάνς

Για το αν υπάρχει πίστη εντός της ομάδας:«Πρώτα απ’ όλα, τους υπενθυμίζω ποιο ήταν το σκορ, ότι ήταν 2-0. Η αίσθηση ήταν εντελώς διαφορετική, όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-0.

Δεύτερον, έχουμε δείξει πολλές φορές αυτή τη σεζόν σε σημαντικά παιχνίδια ότι είμαστε ικανοί να έχουμε εξαιρετική απόδοση. Έχουμε δείξει και μια διαφορετική πλευρά, το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά πολλά από τα παιχνίδια που έχουμε παίξει ήταν επίσης πολύ καλά, ειδικά στα σημαντικά παιχνίδια.

Όχι σε όλα, γιατί δεν είμαστε όλοι μαζί εδώ και ενάμιση χρόνο, αλλά για όσους είναι μαζί μου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, στα 49 εντός έδρας παιχνίδια που έχουμε παίξει, 36 φορές καταφέραμε να σκοράρουμε δύο γκολ ή περισσότερα.

Οπότε, ναι, δεν παίξαμε και στα 49 αυτά παιχνίδια εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, το καταλαβαίνω αυτό. Όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, οι αντίπαλοι που αντιμετωπίσαμε εδώ στην Πρέμιερ Λιγκ και στο Τσάμπιονς Λιγκ ήταν επίσης πολύ δυνατοί και είναι πολύ δυνατοί.

Οπότε, ναι, υπάρχει η πεποίθηση ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι ξεχωριστό αύριο, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ, πολύ ξεχωριστοί αύριο για να το πετύχουμε αυτό, επειδή παίζουμε εναντίον των πρωταθλητών Ευρώπης, οπότε αυτό κάνει το έργο πιο περίπλοκο, αλλά όχι αδύνατο».

Για το αν θα αλλάξει την τακτική της ομάδας σε σχέση με την αναμέτρηση στο Παρίσι: «Δεν ξέρω αν έχουν ειπωθεί πολλά για αυτό, επειδή έπρεπε να επικεντρωθώ στη Φούλαμ και τώρα ξανά στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά συνήθως στο ποδόσφαιρο ξέρω πώς λειτουργεί: αν αλλάξεις το σύστημα, η προσοχή επικεντρώνεται εξ ολοκλήρου στο σύστημα και όχι σε αυτό που πραγματικά συμβαίνει.

Ο κόσμος πιθανότατα θα δυσκολευτεί να πιστέψει αυτό που θα πω τώρα, αλλά η προσέγγιση για αύριο δεν διαφέρει και πολύ από αυτή που είχαμε στο Παρίσι – όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι ποτέ δεν βάζω μια ομάδα στο γήπεδο και της λέω να παίξει αμυντικά για 90 λεπτά.

Στην πραγματικότητα, αν κοιτάξετε ξανά το παιχνίδι, θα δείτε ότι τους πιέσαμε ψηλά σε πάρα πολλές, πάρα πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις. Δυστυχώς, επτά ή οκτώ από αυτές τις στιγμές οδήγησαν σε μονομαχίες ένας εναντίον ενός με τον τερματοφύλακά μας.

Έτσι, και πάλι, η προσέγγιση αύριο θα είναι να πάρουμε το ρίσκο – γιατί αυτό είναι, πρώτα απ’ όλα, αυτό που χρειαζόμαστε – αλλά για να τους πάρουμε την μπάλα πρέπει να τους πιέσουμε, και είδαμε πόσο δύσκολο είναι να πιέσεις αυτούς τους παίκτες.

Αλλά αυτό ήταν το ίδιο και την περασμένη σεζόν και το Άνφιλντ έκανε μεγάλη διαφορά για εμάς την περασμένη σεζόν, και περιμένω να κάνει μεγάλη διαφορά για εμάς και αύριο».

Για τα σχέδιά του για τη βασική ενδεκάδα: «Πιστεύω ότι πρέπει να βρούμε την τέλεια ισορροπία μεταξύ του να παίζουμε επιθετικά. Αλλά για να είσαι επιθετικός πρέπει να έχεις την μπάλα και για να την πάρεις πίσω, τώρα αναφέρεις δύο πλάγιους αμυντικούς, αλλά απέναντι σε όλους αυτούς τους άλλους παίκτες πρέπει να κάνεις τόσα πολλά πράγματα καλά πριν οι επιθετικοί σου μπορέσουν να επιτεθούν.

Γι’ αυτό, στην ιστορία αυτού του συλλόγου και σε άλλους συλλόγους έχεις δει παίκτες που είναι πολύ καλοί επιθετικά αλλά είναι επίσης ικανοί να κάνουν και το αμυντικό έργο, γιατί ο μόνος τρόπος να σκοράρεις είναι αν έχεις την μπάλα.

Το θέμα είναι ότι αύριο δύο ομάδες θα αντιμετωπιστούν και οι δύο θα θέλουν να έχουν πολύ την μπάλα. Την τελευταία φορά που αντιμετωπιστήκαμε, είχαν την μπάλα για το 76% του χρόνου, οπότε αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξουμε αύριο – να έχουμε περισσότερο την μπάλα.

Και αν την έχουμε περισσότερο, τότε είναι ωραίο να έχουμε επιθετική απειλή στο γήπεδο και αυτό είναι που θα έχουμε αύριο».

Για το αν ο Ρίο Ενγκουμόα μπορεί να προσφέρεις λύσεις σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι: «Ναι, νομίζω ότι μπορεί. Πρώτα απ’ όλα, λόγω της προσωπικότητάς του. Δεν αποσπάται εύκολα η προσοχή του.

Νομίζω ότι όποιος γνωρίζει λίγο καλύτερα την ιστορία του, ξέρει ότι υπάρχουν πολλές προσδοκίες γύρω από αυτόν εδώ και πολλά χρόνια και ότι πάντα ήταν σε θέση να επικεντρωθεί στο ποδόσφαιρο, να γίνει καλύτερος, να γίνει πιο δυνατός, να είναι έτοιμος στα 16 του χρόνια να σκοράρει τα πρώτα του γκολ, στα 17 του χρόνια και να έχει ήδη πολλές συμμετοχές ως βασικός στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ. Αυτό είναι το ένα.

Και δεύτερον, λόγω της ποιότητάς του. Δείχνει ότι είναι ικανός στο υψηλότερο επίπεδο – που είναι το Champions League, αλλά σίγουρα και η Premier League – να αναλαμβάνει μονομαχίες και να δυσκολεύει τους αμυντικούς που αντιμετωπίζει. Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο να διαχειρίζεται ό,τι του έρχεται τώρα. Αλλά είναι επίσης καλό να έχεις τόσους πολλούς έμπειρους παίκτες γύρω σου, κάτι που έχει στα αποδυτήρια».

Για το πως μπορεί η ομάδα του να πάρει την πρόκριση: «Φυσικά, γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε μια εξαιρετική εμφάνιση για να προκριθούμε στον επόμενο γύρο, αλλά αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό όταν αντιμετωπίζεις τους πρωταθλητές Ευρώπης και βρίσκεσαι πίσω στο σκορ με 2-0.

Και για να κάνουμε τον κόσμο λίγο πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από λίγο, έχουμε καταφέρει και εμείς να σκοράρουμε περισσότερα από δύο γκολ κάποιες φορές.

Ας επικεντρωθούμε πρώτα στο έργο που έχουμε μπροστά μας και αυτό είναι να ξεκινήσουμε επιθετικά, φροντίζοντας να επιστρέψουμε στην ισοπαλία και ο καλύτερος τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι, φυσικά, να σκοράρουμε το πρώτο γκολ, κάτι που γνωρίζουμε και πάλι, γιατί αλλιώς θα μου πείτε: «Ναι, αλλά την περασμένη σεζόν σκόραραν το πρώτο γκολ εδώ και στην Άρσεναλ σκόραραν το πρώτο γκολ…» Οπότε ναι, ξέρω ότι θα προσπαθήσουν να σκοράρουν το πρώτο γκολ, αλλά αυτό είναι σίγουρα και ο δικός μας στόχος».

Για τον παράγοντα έδρα: «Είναι εξίσου σημαντικό με την απόδοσή μας, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ, πολύ καλύτεροι από ό,τι ήμασταν την περασμένη εβδομάδα. Οι παίκτες τους είναι έμπειροι, έχουν ζήσει την εμπειρία του Άνφιλντ πριν από ένα χρόνο, οπότε νομίζουν ότι ξέρουν τι τους περιμένει.

Επομένως, μπορώ μόνο να ελπίζω ότι οι οπαδοί μας θα βρουν μια επιπλέον ταχύτητα σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν, κάτι που θα αμφισβητούσα αν είναι δυνατό, καθώς η ατμόσφαιρα την περασμένη σεζόν ήταν απίστευτη.

Αλλά πιστεύω ότι οι οπαδοί μας είναι έτοιμοι να κάνουν ακόμα περισσότερο θόρυβο, κάτι που είναι επίσης απαραίτητο, γιατί έτσι οι παίκτες τους θα βρουν κάτι που δεν περιμένουν. Πρώτα απ’ όλα, μια καλύτερη απόδοση από εμάς, κάτι που πιστεύω ότι θα περίμεναν, παρεμπιπτόντως – είναι σχεδόν αδύνατο να παίξουμε ξανά στο ίδιο επίπεδο. Και οι οπαδοί μας, πιστεύω ότι μπορώ να τους εμπιστευτώ ότι θα κάνουν ακόμα περισσότερο θόρυβο από την περασμένη σεζόν».