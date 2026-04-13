Ένα πραγματικά απίθανο περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ολίμπια Ασουνσιόν με τη Ρούμπιο Νου, σε μια φάση που δύσκολα βλέπει κανείς στα γήπεδα.

Ο Σεμπαστιάν Φερέιρα ανέλαβε εκτέλεση πέναλτι για την Ολίμπια, όμως ο τερματοφύλακας της Ρούμπιο Νου κατάφερε να αποκρούσει την προσπάθειά του. Παρόλα αυτά, η φάση δεν ολοκληρώθηκε εκεί.

Ο αμυντικός της Ρούμπιο Νου, Τσάπα Μαρτίνεθ, επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα, όμως το διώξιμό του δεν ήταν καλό. Η μπάλα κατέληξε με δύναμη στο πρόσωπο του Φερέιρα, που βρισκόταν ακόμη μέσα στην περιοχή, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα, σε ένα από τα πιο παράδοξα γκολ που έχουν σημειωθεί.

⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez… 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅 📺Tigo Sports+ ▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/YTd0Xzc0eX — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 12, 2026

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Παραγουανός επιθετικός σχολίασε με χιούμορ τη φάση, λέγοντας: «Ο πόνος ήταν τόσο δυνατός που αρχικά δεν μπορούσα καν να ανοίξω τα μάτια μου, αλλά φαίνεται πως αυτή τη φορά το πρόσωπό μου με βοήθησε να σκοράρω».