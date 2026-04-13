Η κατάσταση στα οικονομικά της μπασκετικής ομάδας της Μονακό είναι εδώ και καιρό δύσκολη. Όλα αυτά γιατί, οι οικονομικοί πόροι του Αλεξέι Φεντορίτσεφ, του Ρώσου κροίσου ιδιοκτήτη των Μονεγάσκων, φαίνεται να έχουν τεθεί υπό δέσμευση, περιορίζοντας τη δυνατότητά του να τους διαχειριστεί και να τους αξιοποιήσει ελεύθερα.
‘Ολες αυτές οι εξελίξεις έφεραν και την απομάκρυνση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο και πολλών ακόμη παικτών.
Το ίδιο το Πριγκιπάτο, αλλά και η γαλλική λίγκα, φέρονται να κατέβαλαν προσπάθειες ώστε να στηρίξουν τον σύλλογο και να διασφαλίσουν τη λειτουργία του. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα από Μέσο εντός της περιοχής, το ενδιαφέρον πλέον έχει στραφεί σε ένα επενδυτικό fund από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλοι «μνηστήρες» για την εμπλοκή τους στην ομάδα.
Σύμφωνα με τη «Monaco-Matin», έχουν γίνει επαφές διαφόρων επενδυτών με τη Μονακό για πιθανή οικονομική ενίσχυση και συμμετοχή στο πρότζεκτ του συλλόγου.
Μια συγκεκριμένη ομάδα επενδυτών, αποτελούμενη από Ευρωπαίους και Αμερικανούς επιχειρηματίες, φέρεται να έχει προχωρήσει περισσότερο, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένο πλάνο για την επόμενη μέρα της ομάδας.
Το σχέδιό τους στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη και σταθεροποίηση της ομάδας από το Πριγκιπάτο, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα αλλαγή ιδιοκτησίας, αλλά πιθανή στενότερη συνεργασία ή συμμετοχή στο υπάρχον σχήμα.