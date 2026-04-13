Ο επαναληπτικός αγώνας μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπάγερν Μονάχου... πλησιάζει (15/4, 22:00). Το έργο των «μερένχες» μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς είχαν ηττηθεί στον πρώτο αγώνα του Μπερναμπέου με 2-1. Όμως, ο ορισμός του Σλοβένου διαιτητή, Σλάβκο Βίντσιτς, αφήνει μία παραπάνω αισιοδοξία.

Αυτό, γιατί σε τέσσερα παιχνίδια των Μαδριλένων στο UEFA Champions League που έχει σφυρίξει ο 46χρόνος διαιτητής, η ισπανική ομάδα μετράει τρεις νίκες.

Η πρώτη αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Βίντσιτς διαιτητή, ήταν ο τελικός του UEFA Champions League του 2024 απέναντι στη Ντόρτμουντ, όπου η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι επικράτησε με 2-0 και κατέκτησε το τρόπαιο.

Ακολούθησε το μόνο αρνητικό αποτέλεσμα της «Βασίλισσας» κόντρα στη Μίλαν, όπου η ομάδα του Πάουλο Φονσέκα έφυγε με σπουδαίο «διπλό» από το Μπερναμπέου, καθώς επικράτησε με 3-1.

Σε δύο φετινές αναμετρήσεις, οι «μερένχες» μετρούν ισάριθμες νίκες. Η πρώτη ήρθε απέναντι στη Γιουβέντους με 1-0, χάρη στο γκολ του Μπέλινγχαμ για τη League Phase. Ενώ το τελευταίο παιχνίδι των Μαδριλένων, με τον 46χρόνο Σλοβένο διαιτητή ήταν απέναντι στη Μπενφίκα για τη ρεβάνς των play-offs, όπου η ομάδα του Μουρίνιο ηττήθηκε με 2-1.

Το έργο της Ρεάλ στη ρεβάνς του Μόναχο είναι δύσκολο, αλλά με τον ορισμό του Βίντσιτς έχει ένα παραπάνω λόγο να ελπίζει.