Η Μεγάλη Κυρία του ελληνικού αθλητισμού γίνεται 102 ετών! Στις 13 Απριλίου του 1924, την ώρα που στη χώρα διεξαγόταν δημοψήφισμα για το πολίτευμα, μία χούφτα ανθρώπων αποφάσιζε την ίδρυση της Αθλητικής Ένωσις Κωνσταντινουπόλεως, έχοντας ως σφραγίδα τον φοίνικα που αναγεννάται από τις στάχτες του, έμβλημα τον Δικέφαλο Αετό και χρώματα το κίτρινο και μαύρο.

Τα 102 χρόνια ιστορίας της ΑΕΚ δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι ένα ταξίδι μνήμης, υπερηφάνειας, πόνου, δόξας και, πάνω απ’ όλα, ταυτότητας. Από το 1924 μέχρι σήμερα, η ΑΕΚ δεν υπήρξε απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά ένα ζωντανό σύμβολο προσφυγιάς, πολιτισμού και αντοχής.

Γεννημένη από τις στάχτες της Μικρασιατικής Καταστροφής, η ΑΕΚ ιδρύθηκε από ανθρώπους που ξεριζώθηκαν αλλά δεν λύγισαν. Μέσα από τον αθλητισμό, βρήκαν έναν τρόπο να κρατήσουν ζωντανές τις μνήμες, τις αξίες και την αξιοπρέπειά τους.

Από τα πρώτα της βήματα, αυτή η ομάδα κουβαλούσε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια φανέλα στις αποσκευές της: Κουβαλούσε μια ολόκληρη ιστορία.

Σε αυτά τα 102 χρόνια, η ΑΕΚ γνώρισε μεγάλες στιγμές θριάμβου. Πρωταθλήματα, Κύπελλα, ευρωπαϊκές πορείες που έκαναν την Ελλάδα να υπερηφανεύεται. Παίκτες που φόρεσαν τα κιτρινόμαυρα, έγραψαν το όνομά τους στην αιωνιότητα.

Στιγμές όπως οι μεγάλες νίκες στην Ευρώπη, οι ένδοξες σεζόν και οι συγκλονιστικές επιστροφές, παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη κάθε φίλου αυτού του συλλόγου.

Όμως, η ιστορία της ΑΕΚ δεν ήταν μόνο γεμάτη επιτυχίες. Υπήρξαν και δύσκολες εποχές. Χρόνια αδικιών, οικονομικών προβλημάτων, ακόμη και η πτώση στις χαμηλότερες κατηγορίες.

Εκεί όμως φάνηκε τι σημαίνει πραγματικά ΑΕΚ. Ο κόσμος της στάθηκε δίπλα της, την στήριξε, την ανέβασε ξανά εκεί που ανήκει. Γιατί η ΑΕΚ πάντα βρίσκει τον τρόπο να σηκώνεται.

Η επιστροφή στη φυσική της έδρα και η αναγέννηση του συλλόγου σηματοδότησαν μια νέα εποχή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αλλά πάντα με σεβασμό στο παρελθόν, η ΑΕΚ συνεχίζει να γράφει ιστορία.

Κάθε γενιά φιλάθλων προσθέτει το δικό της κεφάλαιο σε αυτή τη μεγάλη αφήγηση.

Τα 102 χρόνια της ΑΕΚ είναι 102 χρόνια πίστης σε μια ιδέα που ξεπερνά το ποδόσφαιρο. Είναι η αγάπη για τα χρώματα, η συγκίνηση στο άκουσμα του ύμνου, η ανατριχίλα σε κάθε ματς είτε εντός, είτε εκτός έδρας.

Είναι οι στιγμές στο γήπεδο, στο καφενείο, στην παρέα, στο σπίτι, οι χαρές και οι λύπες που μοιράζονται χιλιάδες άνθρωποι σαν μια οικογένεια.

Σήμερα, η ΑΕΚ δεν γιορτάζει απλώς μια ακόμα ημέρα γενεθλίων. Τιμάει μια αδιανόητη κληρονομιά και κυρίως τους ανθρώπους που ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι, εκείνους που το κράτησαν ζωντανό και όλους όσοι συνεχίζουν να ονειρεύονται μαζί της.

Όταν ξεκίνησε το όνειρο

Στόχος του συλλόγου ήταν να «στεγάσει» τους Κωνσταντινουπολίτες και Μικρασιάτες αθλητές της Αθήνας και του Πειραιά. Αυτή η ομάδα έμελλε να γίνει πανελλήνιο σύμβολο και να αποκτήσει διεθνή αναγνώριση, κυρίως με τις επιτυχίες της στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.

Όμως η πρωταγωνιστική παρουσία της ΑΕΚ και σε άλλα ατομικά και ομαδικά αθλήματα, την έχει αναδείξει σε έναν από τους συλλόγους – πυλώνες του ελληνικού αθλητισμού διαχρονικά.

Στο κατάστημα αθλητικών ειδών των Αιμίλιου Ιωνά και Κωνσταντίνου Δημόπουλου στη στοά Λουξ της οδού Βερανζέρου 24 στην Αθήνα, οι Αιμίλιος και Μενέλαος Ιωνάς, Κώστας Δημόπουλος, Μενέλαος Καροτζιέρης, Τιμολέων Τάγαρης, Κώστας Σπανούδης (ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ, εκδότης της εφημερίδας «Πρόοδος» στην Πόλη και αργότερα υπουργός και βουλευτής της κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου στην Αθήνα), Μίλτος Ιερεμιάδης, Στέφανος Κεχαγιάς, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Παντελής Καραγιάννης, Φωκίων Δημητριάδης (σπουδαίος σκιτσογράφος στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ), Κωνσταντίνος Κωνσταντάρας, Αλέξανδρος Μακρίδης, Κώστας Ζαρίφης και πολλοί ακόμα έγραψαν την πρώτη σελίδα μιας μεγάλης ιστορίας.

Η έκτακτη ιδρυτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου του 1924 και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο είχε την εξής σύνθεση: πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Σπανούδης, αντιπρόεδρος ο Νίκος Ελεόπουλος, γενικός γραμματέας ο Κώστας Δημόπουλος, ταμίας ο Τιμολέων Τάγαρης και σύμβουλοι οι Μενέλαος Καροτζιέρης και Μίλτος Ιερεμιάδης. Αργότερα προστέθηκε και ο Φωκίων Δημητριάδης.

Η αίτηση σύστασης του συλλόγου κατατέθηκε στις 7 Ιουλίου του 1924 στις αρμόδιες αρχές και στις 18 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμόν 3844 απόφαση αναγνώρισε τη σύσταση του σωματείου.

«Σκοπός του συλλόγου είναι η περισυλλογή και συγκέντρωσις των εκ Κωνσταντινουπόλεως εν Αθήναις και Πειραιεί αθλητών προς συνέχισην του έργου των διαφόρων Αθλητικών Σωματείων Κωνσταντινουπόλεως, των οποίων ενεργά μέλη ήσαν οι αθληταί ούτοι, καθώς και η διάδοσις της γυμναστικής και του φιλάθλου αισθήματος παρά τη νεολαία και ιδία τη εκ Κωνσταντινουπόλεως τοιαύτη, προς διάπλασιν αλκίμων σωμάτων, ψυχών θαρραλέων και χαρακτήρων ευγενικών, ικανών προς εκπλήρωσιν πάντων των προς την Πατρίδα, τα άτομα, την Κοινωνίαν και την οικογένειαν υποχρεώσεων, ενισχυομένης ούτω εν πνεύματι αμίλλης και αδιασπάστου εθνικής αλληλεγγύης της προόδου του Έθνους»…

Το απόσπασμα του πρώτου καταστατικού με την υπογραφή πάνω από σαράντα εκλεκτών μελών της Κωνσταντινουπολίτικης κοινωνίας όρισε στην ουσία την ίδρυση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινουπόλεως σκιαγραφώντας το όραμα για τη δημιουργία ενός συλλόγου με αναφορά στην προσφυγιά και τις χαμένες πατρίδες.

Η πρώτη πρόχειρη στέγη της ΑΕΚ ήταν η ΧΑΝ (Χριστιανική Αδελφότητα Νέων) όπου η ΑΕΚ απέκτησε ένα δικό της γραφειάκι μετά από πρωτοβουλία του Νίκου Ελεόπουλου, ο οποίος ήταν, αντιπρόεδρος και καθηγητής του Κολεγίου Αθηνών.

Πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας της ΑΕΚ ήταν το 1-1 με τον Ατρόμητο τον Οκτώβριο του 1924. Παράλληλα με το τμήμα ποδοσφαίρου το 1924 ιδρύθηκε το τμήμα καλαθοσφαίρισης και το τμήμα στίβου. Το 1929 ιδρύθηκε το τμήμα ποδηλασίας.

Το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια εγκαινιάστηκε το 1930 και έως το 2003 ήταν το απόλυτο σημείο αναφοράς. Ένας σεισμός το κατέστρεψε, αλλά από τις 3 Οκτωβρίου του 2023, στο ίδιο σημείο δεσπόζει η «Αγιά Σοφιά».

Χρόνια πολλά Α.Ε.Κ. 102 χρόνια ιστορίας, και συνεχίζεις…